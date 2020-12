Euphoria: Natale sui generis con Zendaya (Di lunedì 7 dicembre 2020) Euphoria E’ il teen drama più discusso, e forse meglio riuscito, degli ultimi anni. Alle atmosfere ovattate preferisce una realtà cruda ed estrema, che lo colloca tra le serie d’elite, è Euphoria. La serie, che è valsa a Zendaya un Emmy Award come migliore attrice protagonista, torna con un attesissimo speciale intitolato “Trouble Don’t Last Always“, il primo di due episodi che faranno da ponte tra la prima e la seconda stagione della serie. Scritto e diretto dal creatore della serie HBO Sam Levinson, lo speciale è andato in onda su Sky Atlantic in contemporanea assoluta con la messa in onda americana, stanotte alle 3.00, per poi essere riproposto stasera alle 23.00. L’episodio è dedicato a Rue, che dopo essere stata lasciata da Jules alla stazione ferroviaria e aver avuto una ricaduta, trascorre un giorno di Natale ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 7 dicembre 2020)E’ il teen drama più discusso, e forse meglio riuscito, degli ultimi anni. Alle atmosfere ovattate preferisce una realtà cruda ed estrema, che lo colloca tra le serie d’elite, è. La serie, che è valsa aun Emmy Award come migliore attrice protagonista, torna con un attesissimo speciale intitolato “Trouble Don’t Last Always“, il primo di due episodi che faranno da ponte tra la prima e la seconda stagione della serie. Scritto e diretto dal creatore della serie HBO Sam Levinson, lo speciale è andato in onda su Sky Atlantic in contemporanea assoluta con la messa in onda americana, stanotte alle 3.00, per poi essere riproposto stasera alle 23.00. L’episodio è dedicato a Rue, che dopo essere stata lasciata da Jules alla stazione ferroviaria e aver avuto una ricaduta, trascorre un giorno di...

cactus_euphoria : RT @giovadb1608: Quest'anno non c'è ancora stata la polemica 'Pandoro vs Panettone' e quella 'canditi vs senza canditi'. Quelli che dicono… - _Pimple_ : Segnalo uscita episodio speciale di Natale di #Euphoria - Ross_euphoria : Tra poco viene Natale e noi non c’è ne accorgiamo?? - GQitalia : Fan di #Euphoria, questo è il primo regalo di Natale per voi #Sky - punkbouquet : Io sto vedendo ora la nuova puntata di #Euphoria e per quanto mi riguarda Natale è oggi ?? -