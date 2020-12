Egitto: Patrick Zaki resta in carcere (Di lunedì 7 dicembre 2020) . Per il ricercatore dell’università di Bologna confermata l’accusa di sedizione tramite social network La terza sezione del Tribunale per l’antiterrorismo del Cairo ha rinnovato la detenzione cautelare per Patrick Zaki di altri 45 giorni. Lo rende noto in un tweet l’Egyptian initiative for personal rights (Eipr), come spiega la Dire (www.dire.it). Il collaboratore dell’ong… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 7 dicembre 2020) . Per il ricercatore dell’università di Bologna confermata l’accusa di sedizione tramite social network La terza sezione del Tribunale per l’antiterrorismo del Cairo ha rinnovato la detenzione cautelare perdi altri 45 giorni. Lo rende noto in un tweet l’Egyptian initiative for personal rights (Eipr), come spiega la Dire (www.dire.it). Il collaboratore dell’ong… L'articolo Corriere Nazionale.

MonicaCirinna : La proroga della custodia cautelare per #PatrickZaky è vergognosa, grave, crudele. È una continua, palese e irragio… - RaiNews : #Egitto Patrick #Zaki resterà in carcere. A 10 mesi esatti dal suo arresto, è stata prorogata per altri 45 giorni l… - M5S_Europa : Prorogata la detenzione preventiva di Patrick #Zaki: una decisione immotivata e crudele. La violazione sistematica… - EledeNardis : RT @MonicaCirinna: La proroga della custodia cautelare per #PatrickZaky è vergognosa, grave, crudele. È una continua, palese e irragionevol… - callthewild : RT @MonicaCirinna: La proroga della custodia cautelare per #PatrickZaky è vergognosa, grave, crudele. È una continua, palese e irragionevol… -