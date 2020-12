Covid, rischio esodo dal Nord per Natale: le regioni del Sud studiano le contromisure (Di lunedì 7 dicembre 2020) In Sicilia potrebbe essere previsto l'obbligo di sottoporsi a tampone. In Puglia, in zona gialla, si lavora a zone arancioni locali nelle province più colpite dai contagi. Ecco le misure a cui stanno pensando le regioni meridionali per fronteggiare un probabile grande numero di arrivi nel periodo festivo Leggi su tg24.sky (Di lunedì 7 dicembre 2020) In Sicilia potrebbe essere previsto l'obbligo di sottoporsi a tampone. In Puglia, in zona gialla, si lavora a zone arancioni locali nelle province più colpite dai contagi. Ecco le misure a cui stanno pensando lemeridionali per fronteggiare un probabile grande numero di arrivi nel periodo festivo

Corriere : Covid, la lezione di Burioni: 'Mangiare insieme è un alto fattore di rischio' - disinformatico : Sono un giornalista e mi associo pienamente. Il modo in cui le autorità britanniche stanno trattando Julian Assange… - Agenzia_Ansa : L'utilizzo di clorochina o idrossiclorochina, farmaci utilizzati contro il Covid-19 può provocare disturbi psichiat… - BasicLifeSupp : Covid. Un metodo alternativo per decidere i livelli di rischio regionali - GiuliaGiulian13 : RT @govldenn: ???? mio padre ha un negozio di souvenir e ceramica fatta a mano in costiera amalfitana e a causa del covid è a rischio chius… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid rischio COVID-19: quali sono le caratteristiche dello scenario 4... PuntoSicuro Contagi Covid oggi: bollettino Coronavirus 7 dicembre. Dati Italia ed Emilia Romagna

Sono in calo i nuovi casi in regione, che è tornata ad essere zona gialla proprio ieri. L'aggiornamento con i nuovi numeri della pandemia ...

La vespa buco della serratura incubo degli aerei in Australia. Ecco perché

Il piccolo insetto è diventato un vero problema per gli addetti alla manutenzione e piloti nell'aeroporto di Brisbane ...

Sono in calo i nuovi casi in regione, che è tornata ad essere zona gialla proprio ieri. L'aggiornamento con i nuovi numeri della pandemia ...Il piccolo insetto è diventato un vero problema per gli addetti alla manutenzione e piloti nell'aeroporto di Brisbane ...