Borsa New York apre debole (Di lunedì 7 dicembre 2020) (TeleBorsa) – Wall Street apre sottotono, per le incertezze legate al dilagare dei contagi di Covid e in attesa del nuovo piano di stimoli, in assenza di particolari dati macro. A New York, l’indice Dow Jones scambia con un calo dello 0,25%, mentre l’S&P-500 è sostanzialmente stabile a 3.692 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,28%); pressoché invariato l’S&P 100 (-0,14%). Nell’S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia (-2,30%) e finanziario (-0,79%). Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Boeing (+4,59%), Apple (+1,04%) e Merck & Co (+0,60%). La peggiore è Chevron, che arretra del 2,81%. Pesante Walgreens Boots Alliance, che segna una discesa di 2,36 punti percentuali. Seduta drammatica per Intel, che crolla del 2,24%. Sensibili perdite per ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Tele) – Wall Streetsottotono, per le incertezze legate al dilagare dei contagi di Covid e in attesa del nuovo piano di stimoli, in assenza di particolari dati macro. A New, l’indice Dow Jones scambia con un calo dello 0,25%, mentre l’S&P-500 è sostanzialmente stabile a 3.692 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,28%); pressoché invariato l’S&P 100 (-0,14%). Nell’S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia (-2,30%) e finanziario (-0,79%). Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Boeing (+4,59%), Apple (+1,04%) e Merck & Co (+0,60%). La peggiore è Chevron, che arretra del 2,81%. Pesante Walgreens Boots Alliance, che segna una discesa di 2,36 punti percentuali. Seduta drammatica per Intel, che crolla del 2,24%. Sensibili perdite per ...

Borse contrastate, euro si rafforza

Le incertezze derivanti dallo stallo dell’accordo di recesso tra Londra e Bruxelles incupisce l’animo degli investitori, che si ritraggono dagli asset azionari e obbligazionari. Milano cede lo 0,6% me ...

