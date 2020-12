Tutti i “giochi di spie” di Giuseppe Conte

Leggi su it.insideover

(Di domenica 6 dicembre 2020) Da oltre due anni, in entrambi i suoi esecutivi,ha tenuto per sé la delega alla gestione e al coordinamento dei servizi segreti, facendo della direzione dell’intelligence un nodo cruciale della sua campagna per costruire una base di potere negli apparati romani. Questa tendenza è accelerata dalla nascita del governo giallorosso in avanti, per un’ampia gamma di questioni. InsideOver.