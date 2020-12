Massimo Boldi a Domenica In stupisce tutti con un ritorno di fiamma (Di domenica 6 dicembre 2020) ritorno di fiamma per Massimo Boldi. Lo dichiara l’attore a Mara Venier nel salotto di Domenica In, in compagnia dell’amico Christian De Sica. Domenica In. Fonte: InstagramNella puntata di oggi, Domenica 6 dicembre, Massimo Boldi ha dichiarato nel salotto di Domenica In di non essere più single. L’attore ha, infatti, svelato a Mara Venier che nell’ultimo periodo c’è stato un ritorno di fiamma con la ex compagna Irene Fornaciari. “Momentaneamente siamo fidanzati nuovamente” ha detto Boldi, ma cosa è accaduto esattamente? ritorno di fiamma per Massimo Boldi e Irene ... Leggi su altranotizia (Di domenica 6 dicembre 2020)diper. Lo dichiara l’attore a Mara Venier nel salotto diIn, in compagnia dell’amico Christian De Sica.In. Fonte: InstagramNella puntata di oggi,6 dicembre,ha dichiarato nel salotto diIn di non essere più single. L’attore ha, infatti, svelato a Mara Venier che nell’ultimo periodo c’è stato undicon la ex compagna Irene Fornaciari. “Momentaneamente siamo fidanzati nuovamente” ha detto, ma cosa è accaduto esattamente?dipere Irene ...

emoestremo : lucas e johnny come massimo boldi e christian de sica comunque - infoitcultura : Massimo Boldi e Christian De Sica, un cinepanettone fuori dal ‘mondo’ e dal cinema - infoitcultura : Massimo Boldi regala qualche soldo a un venditore di calzini in via Frattina Video - infoitcultura : Irene Fornaciari ex fidanzata Massimo Boldi, perché è finita? - infoitcultura : Massimo Boldi, di che cosa è morta la moglie Maria Teresa Selo: aveva 47 anni -