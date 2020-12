Maltempo in Veneto, l’esondazione del fiume Meschio fa allagare Cordignano (Di domenica 6 dicembre 2020) Nelle scorse ore un’ondata di Maltempo ha colpito gran parte dell’Italia. In particolare in Veneto, Friuli Venezia Gulia, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia e Toscana da 48 ore i vigili del fuoco, e non solo, sono impegnati in interventi di primo soccorso causati proprio dalla pioggia. La zona di Belluno è stata tra le più colpite: lì si sono registrati allagamenti, smottamenti e sono caduti parecchi alberi. Inoltre, l’esondazione del Meschio ha causato l’allagamento di Cordignano, bloccando il Comune e imponendo l’evacuazione di 76 ospiti della casa di riposo del Comune di Alpago. >> Leggi anche: Incidente in tangenziale a Milano, famiglia distrutta: morte madre e figlia, gravi padre e 2 ragazzi Esondazione del Meschio, allagato il comune di Cordignano Dalla ... Leggi su urbanpost (Di domenica 6 dicembre 2020) Nelle scorse ore un’ondata diha colpito gran parte dell’Italia. In particolare in, Friuli Venezia Gulia, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia e Toscana da 48 ore i vigili del fuoco, e non solo, sono impegnati in interventi di primo soccorso causati proprio dalla pioggia. La zona di Belluno è stata tra le più colpite: lì si sono registrati allagamenti, smottamenti e sono caduti parecchi alberi. Inoltre,delha causato l’allagamento di, bloccando il Comune e imponendo l’evacuazione di 76 ospiti della casa di riposo del Comune di Alpago. >> Leggi anche: Incidente in tangenziale a Milano, famiglia distrutta: morte madre e figlia, gravi padre e 2 ragazzi Esondazione del, allagato il comune diDalla ...

