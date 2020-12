Laura Pausini dà una risposta perfetta ad un fan che si era lamentato di un suo post Instagram (Di domenica 6 dicembre 2020) Laura Pausini sta vivendo un periodo d’oro in Spagna dato che qualche sera fa ha trionfato col suo team in La Voz España, versione iberica del nostro The Voice Of Italy, piazzando ben due suoi talenti sul podio rispettivamente al primo ed al terzo posto. Il giorno dopo su Instagram ha espresso la sua felicità e la sua gratitudine agli spagnoli con un bel post su Instagram: “Non ci si abitua mai a una vittoria. Per questo urli, piangi, vivi tutto come se il mondo stesse finendo. Vivo con entusiasmo le mie emozioni, perche? cerco continuamente cio? che mi possa dare i brividi. ?GRAZIE Kelly Isaiah sei un esempio di essere umano tenace, che affronta la vita con gli occhi grandi. Sei La Voce! Perche? hai cantato con tutto quello che avevi tra le tue corde vocali e la tua anima. GRAZIE ... Leggi su biccy (Di domenica 6 dicembre 2020)sta vivendo un periodo d’oro in Spagna dato che qualche sera fa ha trionfato col suo team in La Voz España, versione iberica del nostro The Voice Of Italy, piazzando ben due suoi talenti sul podio rispettivamente al primo ed al terzoo. Il giorno dopo suha espresso la sua felicità e la sua gratitudine agli spagnoli con un belsu: “Non ci si abitua mai a una vittoria. Per questo urli, piangi, vivi tutto come se il mondo stesse finendo. Vivo con entusiasmo le mie emozioni, perche? cerco continuamente cio? che mi possa dare i brividi. ?GRAZIE Kelly Isaiah sei un esempio di essere umano tenace, che affronta la vita con gli occhi grandi. Sei La Voce! Perche? hai cantato con tutto quello che avevi tra le tue corde vocali e la tua anima. GRAZIE ...

WARNERMUSICIT : Laura Pausini è la prima artista italiana a superare 1 miliardo di streaming su Spotify! Complimenti @LauraPausini… - Corriere : Maradona, l’attacco di Laura Pausini: «Fa più notizia la sua morte che la violenza sull... - trash_italiano : La canzone di Laura Pausini sul servizio di Maradona dopo la polemica ?????? #noneladurso - radiosiciliarse : Laura Pausini - Io sì [From The Life Ahead (La vita davanti a sé)] - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Laura Pausini - Non e' detto -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 -