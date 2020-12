Il Napoli non è la Juventus e a Crotone vince facilmente (4-0) (Di domenica 6 dicembre 2020) Due su due con la maglia in omaggio di Maradona. E due su due di Lorenzo Insigne. Che l’ha sbloccata contro la Roma, prima della goleada. E l’ha sbloccata anche contro il Crotone. Dalla sua mattonella preferita. E poi ha anche servito a Lozano il pallone del 2-0. Il Napoli ha vinto 4-0 una partita sulla carta semplice, visto che il Crotone ha appena due punti in classifica (sia pure uno contro la Juventus), ma i match bisogna sempre vincerli. Nascondono fisiologiche insidie. Gli ultimi due gol sono stati segnati da Demme e nel finale da Petagna: Mertens gli ha servito un pallone che il centravanti non ha avuto cuore di sbagliare. La partita è durata 50 minuti, fino alla sacrosanta espulsione di Petriccione per una entrata con piede a martello su Demme. Il Napoli era già in vantaggio: ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 6 dicembre 2020) Due su due con la maglia in omaggio di Maradona. E due su due di Lorenzo Insigne. Che l’ha sbloccata contro la Roma, prima della goleada. E l’ha sbloccata anche contro il. Dalla sua mattonella preferita. E poi ha anche servito a Lozano il pallone del 2-0. Ilha vinto 4-0 una partita sulla carta semplice, visto che ilha appena due punti in classifica (sia pure uno contro la), ma i match bisogna semprerli. Nascondono fisiologiche insidie. Gli ultimi due gol sono stati segnati da Demme e nel finale da Petagna: Mertens gli ha servito un pallone che il centravanti non ha avuto cuore di sbagliare. La partita è durata 50 minuti, fino alla sacrosanta espulsione di Petriccione per una entrata con piede a martello su Demme. Ilera già in vantaggio: ...

