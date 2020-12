GF Vip 5, chi resta e chi abbandona: nuovi colpi di scena (Di domenica 6 dicembre 2020) La nuova puntata del Gf vip 5 ha segnato conferme e addii nel gioco degli inquilini, alcuni dei quali hanno scelto a differenza di altri di non proseguire il reality, a grande sorpresa. La puntata in questione, inoltre, non ha decretato né vinti né vincitori nonostante una prova televoto parecchio combatutta, fino al duello finale disputatosi tra Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. Nel nostro articolo, vi svisceriamo i momenti salienti della 23° puntata del Gf vip 5! Gf vip 5, Giulia Salemi chiude la questione con Elisabetta Gregoraci La 23° puntata del Gf vip 5 si è aperta con una questione lasciata in sospeso, ovvero quella delle accuse lanciate di recente da Elisabetta Gregoraci a Giulia Salemi, di comportamenti compromettenti assunti con il suo ex marito, Flavio Briatore, al mero scopo di ottenere delle vacanze gratis. Incalzata sulla questione da Alfonso Signorini, Giulia ha ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 6 dicembre 2020) La nuova puntata del Gf vip 5 ha segnato conferme e addii nel gioco degli inquilini, alcuni dei quali hanno scelto a differenza di altri di non proseguire il reality, a grande sorpresa. La puntata in questione, inoltre, non ha decretato né vinti né vincitori nonostante una prova televoto parecchio combatutta, fino al duello finale disputatosi tra Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. Nel nostro articolo, vi svisceriamo i momenti salienti della 23° puntata del Gf vip 5! Gf vip 5, Giulia Salemi chiude la questione con Elisabetta Gregoraci La 23° puntata del Gf vip 5 si è aperta con una questione lasciata in sospeso, ovvero quella delle accuse lanciate di recente da Elisabetta Gregoraci a Giulia Salemi, di comportamenti compromettenti assunti con il suo ex marito, Flavio Briatore, al mero scopo di ottenere delle vacanze gratis. Incalzata sulla questione da Alfonso Signorini, Giulia ha ...

