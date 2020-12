Gattuso: «Se avessi giocatori che mi assomigliano, non li farei giocare» (Di domenica 6 dicembre 2020) L’allenatore del Napoli Rino Gattuso è intervenuto ai microfoni di Sky nel post partita della sfida contro il Crotone Segnale di continuità? «Le partite sono tutte difficili, oggi vanno fatti i complimenti alla squadra. Abbiamo sofferto, ma l’importante è tenere botta. Abbiamo saputo soffrire, siamo stati avvantaggiati quando sono rimasti in dieci, ma dobbiamo continuare con la consapevolezza che non è facile giocare ogni 3-4 giorni. Poi vedremo alla fine» Che valore ha la classifica? «Abbiamo fatto cose importanti, abbiamo 21 punti su campo e non sono pochi. Giovedì ci giochiamo il primo obiettivo stagionale che non siamo riusciti a portare a casa giovedì scorso» Vuole calciatori come lei? «Non voglio giocatori che assomigliano a me, ma voglio una squadra quando si scende in campo. Dopo se ci sono ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 6 dicembre 2020) L’allenatore del Napoli Rinoè intervenuto ai microfoni di Sky nel post partita della sfida contro il Crotone Segnale di continuità? «Le partite sono tutte difficili, oggi vanno fatti i complimenti alla squadra. Abbiamo sofferto, ma l’importante è tenere botta. Abbiamo saputo soffrire, siamo stati avvantaggiati quando sono rimasti in dieci, ma dobbiamo continuare con la consapevolezza che non è facileogni 3-4 giorni. Poi vedremo alla fine» Che valore ha la classifica? «Abbiamo fatto cose importanti, abbiamo 21 punti su campo e non sono pochi. Giovedì ci giochiamo il primo obiettivo stagionale che non siamo riusciti a portare a casa giovedì scorso» Vuole calciatori come lei? «Non vogliochea me, ma voglio una squadra quando si scende in campo. Dopo se ci sono ...

