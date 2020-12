F.1, GP Sakhir - Prima rocambolesca vittoria per Sergio Perez (Di domenica 6 dicembre 2020) Sergio Perez ha vinto un caotico Gran Premio del Sakhir, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2020. Il messicano della Racing Point ha fatto un vero e proprio capolavoro, recuperando dalla diciottesima alla Prima posizione, approfittando dell'harakiri della Mercedes. Sul podio del Bahrain salgono anche Esteban Ocon con la Renault e Lance Stroll con l'altra Racing Point. Una vittoria meritata. Perez è stato protagonista della gara fin dall'inizio. Nel corso del primo giro della gara, il messicano è stato speronato da Charles Leclerc e la sua corsa sembrava ormai compromessa. Tuttavia, nel corso degli 86 giri seguenti è successo praticamente di tutto. Perez ha capitalizzato tutto il potenziale della sua RP20, gestendo bene le gomme senza perdere la ... Leggi su quattroruote (Di domenica 6 dicembre 2020)ha vinto un caotico Gran Premio del, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2020. Il messicano della Racing Point ha fatto un vero e proprio capolavoro, recuperando dalla diciottesima allaposizione, approfittando dell'harakiri della Mercedes. Sul podio del Bahrain salgono anche Esteban Ocon con la Renault e Lance Stroll con l'altra Racing Point. Unameritata.è stato protagonista della gara fin dall'inizio. Nel corso del primo giro della gara, il messicano è stato speronato da Charles Leclerc e la sua corsa sembrava ormai compromessa. Tuttavia, nel corso degli 86 giri seguenti è successo praticamente di tutto.ha capitalizzato tutto il potenziale della sua RP20, gestendo bene le gomme senza perdere la ...

dinoadduci : F.1, GP Sakhir - Prima rocambolesca vittoria per Sergio Perez - MaxsoMagazine : #GPSakhir : Perez vince prima gara in carriera - vocidicitta : Articolo modificato: F1, Sakhir: Perez prima vittoria in carriera, Ocon e Stroll 2° e 3°. Sfortunato Russell - vocidicitta : Nuovo articolo: F1, Sakhir: Perez prima vittoria in carriera, Ocon e Stroll 2° e 3°. Sfortunato Russell -