Come installare il Play Store su Android da file apk

Leggi su termometropolitico

(Di domenica 6 dicembre 2020)ilsuda.apk Il Googleè una sorta di motore del sistema operativo. Parliamo del market di applicazioni più famoso, importante e ampio: al suo interno infatti, fra app, film, musica e giochi gratisa pagamento, conta in totale oltre tre milioni di applicazioni. Una cifra enorme se pensiamo che è nato soltanto nel 2012, sostituendo di fatto alcuni suoi predecessori. In questo lasso di tempo si è espanso a dismisura e lo troviamo preinstallato all’interno di tutti i dispositivi facenti parte del mondo del robottino verde ed è di fondamentale importanza per l’utente finale, che al suo interno può trovare tutto ciò che gli serve per rendere più facile e ...