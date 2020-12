Appello Zaia, frane e valanghe, non andate nel bellunese (Di domenica 6 dicembre 2020) “A causa del rischio di frane e valanghe provocato dal maltempo di queste ore invito tutti i cittadini ad evitare di dirigersi verso il bellunese”. Lo dice all’ANSA il presidente del Veneto, Luca Zaia, sulla scorta degli aggiornamenti sulla situazione nella provincia di Belluno, dove collegamenti e viabilità sono in crisi per le piogge, le nevicate e i conseguenti smottamenti. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 6 dicembre 2020) “A causa del rischio diprovocato dal maltempo di queste ore invito tutti i cittadini ad evitare di dirigersi verso il”. Lo dice all’ANSA il presidente del Veneto, Luca, sulla scorta degli aggiornamenti sulla situazione nella provincia di Belluno, dove collegamenti e viabilità sono in crisi per le piogge, le nevicate e i conseguenti smottamenti. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

MediasetTgcom24 : Maltempo sul Veneto, appello di Zaia: 'Non andate nel Bellunese' #veneto - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Maltempo sul Veneto, appello di Zaia: 'Non andate nel Bellunese' #veneto - marcokanobelj : RT @Miti_Vigliero: Curva a Venezia in crescita, in Veneto Rt più alto d'Italia. Zaia: «Siamo preoccupati» Il governatore ha spiegato che l… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Maltempo sul Veneto, appello di Zaia: 'Non andate nel Bellunese' #veneto - MilanoStremitz1 : RT @MediasetTgcom24: Maltempo sul Veneto, appello di Zaia: 'Non andate nel Bellunese' #veneto -