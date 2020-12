Volley, A3 maschile: il programma dell’8a giornata (Di sabato 5 dicembre 2020) La Serie A3 maschile scende in campo per affrontare l’ottavo turno del girone di andata di campionato. Sia nel girone Bianco che nel girone Blu, al momento si giocano quasi tutte le gare; rinviato infatti solo il match tra Livenza e Montecchio nel Bianco, mentre nel Blu per ora non ci sono partite annullate a causa del Covid. Scopriamo quindi insieme il programma delle partite dell’8a giornata di Serie A3 maschile. A3 maschile: il programma dell’8a giornata Il girone Bianco gioca l’ottavo turno di regular season su tre giorni; tre anticipi al sabato, una gara la domenica e infine un posticipo al lunedì. La Vigilar Fano incontra Pordenone, con la Tinet che vorrà riscattarsi dopo la sconfitta contro Torino alla 7a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 5 dicembre 2020) La Serie A3scende in campo per affrontare l’ottavo turno del girone di andata di campionato. Sia nel girone Bianco che nel girone Blu, al momento si giocano quasi tutte le gare; rinviato infatti solo il match tra Livenza e Montecchio nel Bianco, mentre nel Blu per ora non ci sono partite annullate a causa del Covid. Scopriamo quindi insieme ildelle partitedi Serie A3. A3: ilIl girone Bianco gioca l’ottavo turno di regular season su tre giorni; tre anticipi al sabato, una gara la domenica e infine un posticipo al lunedì. La Vigilar Fano incontra Pordenone, con la Tinet che vorrà riscattarsi dopo la sconfitta contro Torino alla 7a ...

sportface2016 : #Volley maschile: le città ospitanti per gli #Europei del 2021 - hardyjapan : @VeroVolleyMonza vince il derby lombardo - sportface2016 : #Volley, derby emozionante tra #Milano e #Monza: la cronaca - sportli26181512 : #Governance #Notizie Dal calcio al basket, al via la campagna #salviamolosport: «I 245 club appartenenti alla Lega… - sportface2016 : #volley #Ravenna-#Civitanova: ecco data, orario e come vedere l'anticipo di #Superlega -

Ultime Notizie dalla rete : Volley maschile Volley maschile, Europei 2021: Polonia leader, fasi finali a Katowice Sportface.it Il Natale più buio dello sport italiano Al via la campagna #salviamolosport

I 245 club appartenenti alla Lega Pro, alla Lega basket Serie A, alla Lega Nazionale Pallacanestro, alla Lega volley maschile e alla Lege pallavolo femminile vivranno il Natale più buio di sempre se i ...

Volley, A3 maschile: il programma dell’8a giornata

La Serie A3 maschile di nuovo in campo per l'ottavo turno stagionale: ecco il programma delle partite dell'8a giornata di A3 maschile.

I 245 club appartenenti alla Lega Pro, alla Lega basket Serie A, alla Lega Nazionale Pallacanestro, alla Lega volley maschile e alla Lege pallavolo femminile vivranno il Natale più buio di sempre se i ...La Serie A3 maschile di nuovo in campo per l'ottavo turno stagionale: ecco il programma delle partite dell'8a giornata di A3 maschile.