(Di sabato 5 dicembre 2020) Ledel Gran Premio disono andate in archivio con laposition di Valtteri, autore del miglior tempo assoluto in Q3 con appena 26 millesimi di vantaggio sull’altra Mercedes di George Russell e con 56 sulla Red Bull di Max Verstappen. Straordinario Charles, 4° a meno di tre decimi dalla vetta con la Ferrari, mentre Sebastian Vettel è stato eliminato in Q2 e domani scatterà 13°. Di seguito ilcon glidel Gran Premio didi Formula 1:GPF1: erik.nicolaysen@oasport.it LA NOSTRA ...

SkySportF1 : .@RGrosjean attualmente in ospedale per accertamenti: foto e video dell'incidente #BahrainGP ???? #SkyMotori #F1… - iamserena30 : RT @pins_a_roulette: Il giro di qualifica di Charles Leclerc allo Sakhir GP è ora disponibile su PornHub. - f_torrente01 : RT @pins_a_roulette: Il giro di qualifica di Charles Leclerc allo Sakhir GP è ora disponibile su PornHub. - OA_Sport : VIDEO F1, GP Sakhir 2020: gli highlights delle qualifiche. Pole di Bottas, superbo Leclerc 4° - Ln4Cl16 : RT @pins_a_roulette: Il giro di qualifica di Charles Leclerc allo Sakhir GP è ora disponibile su PornHub. -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Sakhir

Una prestazione magica alla prima uscita in Q3 concede a Charles Leclerc la seconda fila nel GP di Sakhir. Il monegasco, che partirà, dalla quarta postazione in griglia, si è detto soddisfatto per qua ...Simpatico siparietto durante la conferenza stampa del GP di Sakhir di Formula 1, penultimo appuntamento del Mondiale 2020 in corso in Bahrain, con ...