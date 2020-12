Ufficiale il programma per riparare gratis iPhone 11 difettosi con lo schermo (Di sabato 5 dicembre 2020) Iniziativa interessante per tutti coloro che di recente hanno avuto problemi con il display del tanto discusso iPhone 11. A quanto pare, infatti, Apple ha lanciato oggi un nuovo programma di sostituzione dello schermo per i dispositivi coinvolti in bug di fabbrica, al fine di risolvere un problema che ha visto protagonista quella che viene definita dall’azienda “una piccola percentuale di display”. In sostanza, secondo quanto appreso di recente, con alcuni iPhone 11 sarebbe impossibile rispondere al tocco dello schermo. Le ultime decisioni di Apple sull’iPhone 11 In queste settimane ci siamo soffermati sull’iPhone 11 soprattutto per quanto riguarda la disponibilità di nuove offerte, considerando alcune proposte giunte in Italia in occasione del Black Friday e del ... Leggi su optimagazine (Di sabato 5 dicembre 2020) Iniziativa interessante per tutti coloro che di recente hanno avuto problemi con il display del tanto discusso11. A quanto pare, infatti, Apple ha lanciato oggi un nuovodi sostituzione delloper i dispositivi coinvolti in bug di fabbrica, al fine di risolvere un problema che ha visto protagonista quella che viene definita dall’azienda “una piccola percentuale di display”. In sostanza, secondo quanto appreso di recente, con alcuni11 sarebbe impossibile rispondere al tocco dello. Le ultime decisioni di Apple sull’11 In queste settimane ci siamo soffermati sull’11 soprattutto per quanto riguarda la disponibilità di nuove offerte, considerando alcune proposte giunte in Italia in occasione del Black Friday e del ...

