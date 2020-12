Uccise tre persone a picconate in strada a Milano | ma la Cassazione vuole meno carcere per Adam Kabobo

(Di sabato 5 dicembre 2020) Laha stabilito che debba essere ricalcolata al ribasso la condanna definitiva stabilita per, colpevole di aver ucciso atrenel 2013, a. Dev’essere ricalcolata al ribasso la pena comminata – con sentenza definitiva – ad, trentottenne ghanese condannato a 28 anni di reclusione per l’omicidio di L'articolo proviene da Leggilo.org.

La Corte di Cassazione ha chiesto un ricalcolo al ribasso della pena definitiva per Adam Kabobo, uccise nel 2013 tre persone a picconate.