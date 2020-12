Teatro, San Carlo on line: boom di collegamenti per la prima (Di sabato 5 dicembre 2020) Sono oltre 40.000 gli utenti che fino ad oggi hanno assistito alla prima inaugurazione in streaming del Teatro di San Carlo e il trend e’ in continua crescita. I dati sono stati diffusi dal massimo napoletano all’indomani del debutto su Facebook: 6000 i commenti in tempo reale, le 17.000 interazioni. Tra gli spettatori “virtuali” di Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni anche il Ministro Dario Franceschini che ha inviato un messaggio trasmesso prima del concerto: “E’ davvero una grande gioia essere qui con voi un altro anno, quest’anno per la Cavalleria rusticana al San Carlo, a Napoli, per l’avvio di un anno che sara’ diverso dagli altri. La cultura italiana sta attraversando con la cultura di tutto il mondo come un deserto, ma alla fine di questo deserto le sale, i teatri, torneranno a riempirsi ... Leggi su ildenaro (Di sabato 5 dicembre 2020) Sono oltre 40.000 gli utenti che fino ad oggi hanno assistito allainaugurazione in streaming deldi Sane il trend e’ in continua crescita. I dati sono stati diffusi dal massimo napoletano all’indomani del debutto su Facebook: 6000 i commenti in tempo reale, le 17.000 interazioni. Tra gli spettatori “virtuali” di Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni anche il Ministro Dario Franceschini che ha inviato un messaggio trasmessodel concerto: “E’ davvero una grande gioia essere qui con voi un altro anno, quest’anno per la Cavalleria rusticana al San, a Napoli, per l’avvio di un anno che sara’ diverso dagli altri. La cultura italiana sta attraversando con la cultura di tutto il mondo come un deserto, ma alla fine di questo deserto le sale, i teatri, torneranno a riempirsi ...

