Operazione Pane per i più fragili

(Di sabato 5 dicembre 2020) Trecentomila persone sono state accolte quest’anno nelle 15 mense francescane d’Italia, il 45 per cento in più del 2019. Per sostenerle, l’Antoniano lancia l’. Fino al 19 dicembre si contribuisce con un sms o una telefonata da rete fissa al numero 45588. 1.200 pasti al giorno Le realtà francescane italiane sostenute dall’iniziativa solidale “” si trovano a Roma, Palermo, Catanzaro, La Spezia, Genova, Torino, Verona, Bologna, Pavia, Monza, Milano, Lonigo, Voghera e Baccanello. Beneficia della campagna solidale anche una realtà francescana ad Aleppo, in Siria. In questi mesi di emergenza si sono tutte riorganizzate per portare avanti la loro missione solidale nei confronti dei piùnel pieno rispetto delle disposizioni delle autorità per il contenimento ...