Nuovo Dpcm, Salvini: “Sarà un Natale poco felice con le famiglie divise” (Di sabato 5 dicembre 2020) Anche nel corso di una video-diretta su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini, non ha risparmiato il Governo da qualche critica. Il punto focale è sempre il Nuovo Dpcm Natale con le note restrizioni che vieteranno agli italiani di spostarsi tra comuni il 25, 26 dicembre e il 1° gennaio. “Già s’è capito che sarà un Natale poco felice con questi decreti che separano e isolano di comune in comune, di famiglia in famiglia” ha detto Salvini. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 5 dicembre 2020) Anche nel corso di una video-diretta su Facebook il leader della Lega, Matteo, non ha risparmiato il Governo da qualche critica. Il punto focale è sempre ilcon le note restrizioni che vieteranno agli italiani di spostarsi tra comuni il 25, 26 dicembre e il 1° gennaio. “Già s’è capito che sarà uncon questi decreti che separano e isolano di comune in comune, di famiglia in famiglia” ha detto. SportFace.

zaiapresidente : ???? Nuovo DPCM e 'pacchetto Natale', ecco cosa ne penso... ???? - AzzolinaLucia : Ecco le principali misure riguardanti la scuola nel nuovo Dpcm del 3 dicembre: - Daniele_Manca : Nuovo Dpcm 3 dicembre: vacanze, spostamenti, pranzi di festa. Tutti i dubbi del Natale: cosa possiamo fare, 50 doma… - Wakeitalia : Avete capito in cosa è 'nuovo' questo vaccino ?ascoltate se vi va e dit... - Il_Pulp : RT @Tati_Gaudimonte: Nuovo #dpcm , tutte le regole per gli #AIRE e non solo che vogliono (ri)entrare in Italia ?????? Leggi il post ?????? https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Nuovo Dpcm: dalle festività alla scuola, cosa si può fare e cosa no fino a metà gennaio Il Sole 24 ORE Il Capodanno su Rai1 si farà lo stesso, Amadeus in onda da Roma

L'Anno che verrà, la trasmissione condotta da diversi anni da Amadeus che celebra l'arrivo del nuovo anno ... misure anti Covid previste dall'ultimo dpcm natalizio del governo guidato da Giuseppe ...

Coronavirus, nel Lazio l'Rt torna sopra 1. E' allarme "ponte" e shopping di Natale

Intensificati i controlli nelle arterie commerciali. Non solo il centro storico, via Cola di Rienzo, viale Libia, via Appia Nuova, via Tuscolana e Ostia: ora ...

L'Anno che verrà, la trasmissione condotta da diversi anni da Amadeus che celebra l'arrivo del nuovo anno ... misure anti Covid previste dall'ultimo dpcm natalizio del governo guidato da Giuseppe ...Intensificati i controlli nelle arterie commerciali. Non solo il centro storico, via Cola di Rienzo, viale Libia, via Appia Nuova, via Tuscolana e Ostia: ora ...