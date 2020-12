Nuove zone di rischio dal 6 Dicembre: l’Abruzzo resta in zona rossa (Di sabato 5 dicembre 2020) A partire da Domenica 6 Dicembre, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria torneranno ad entrare a far parte delle zone gialle, ovvero quella zona con il minor livello di rischio. “Vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni, se scenderanno ulteriormente i contagi e il sovraccarico delle strutture sanitarie, che finora non è stato drammatico, presto la Basilicata tornerà a essere gialla”, queste sono state le parole del viceministro della salute Pierpaolo Sileri. Lombardia, Alto Adige, Piemonte e Basilicata continueranno a restare in fascia arancione ancora qualche giorno, anche se il presidente lombardo Attilio Fontana ha detto che la sua regione diventerà gialla dall’11 Dicembre. Toscana, Campania, Provincia Autonoma di Bolzano e Valle D’Aosta, passeranno da ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 5 dicembre 2020) A partire da Domenica 6, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria torneranno ad entrare a far parte dellegialle, ovvero quellacon il minor livello di. “Vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni, se scenderanno ulteriormente i contagi e il sovraccarico delle strutture sanitarie, che finora non è stato drammatico, presto la Basilicata tornerà a essere gialla”, queste sono state le parole del viceministro della salute Pierpaolo Sileri. Lombardia, Alto Adige, Piemonte e Basilicata continueranno are in fascia arancione ancora qualche giorno, anche se il presidente lombardo Attilio Fontana ha detto che la sua regione diventerà gialla dall’11. Toscana, Campania, Provincia Autonoma di Bolzano e Valle D’Aosta, passeranno da ...

Qualenergiait : Mercato elettrico, così le nuove zone in vigore da gennaio - RobRe62 : RT @MarcoGranelliMI: #GiornataMondialeDelSuolo Oltre 27mila metri q. di aree depavimentate e convertite in zone verdi a #Milano Viali e pia… - andreabonetti : RT @MarcoGranelliMI: #GiornataMondialeDelSuolo Oltre 27mila metri q. di aree depavimentate e convertite in zone verdi a #Milano Viali e pia… - SLN_Magazine : Nuove zone di rischio dal 6 dicembre: l’Abruzzo resta in zona rossa - g_bonincontro : RT @1f6eed3c8c1c4e4: NUOVE ZONE STABILITE DALLE TESTEDICAZZO.... -

Ultime Notizie dalla rete : Nuove zone Nuove zone arancioni e gialle: quali Regioni cambiano colore dopo il 4 dicembre QuiFinanza Maltempo, nuova allerta arancione in tutta la regione per piogge intense, rischi idraulico e idrogeologico, e mareggiate

Durerà per la giornata di domenica. Priolo: “Sala operativa regionale aperta h24, grazie a operatori e volontari al lavoro nel territorio” ...

Coronavirus, nuova ordinanza di Fedriga per evitare assembramenti

FVG - "Il fatto di essere stati riportati in area gialla non significa che il pericolo sia finito. Anzi, un allentamento nei comportamenti potrebbe comportare il ritorno in un regime più severo di res ...

Durerà per la giornata di domenica. Priolo: “Sala operativa regionale aperta h24, grazie a operatori e volontari al lavoro nel territorio” ...FVG - "Il fatto di essere stati riportati in area gialla non significa che il pericolo sia finito. Anzi, un allentamento nei comportamenti potrebbe comportare il ritorno in un regime più severo di res ...