Covid | scendono i positivi in Campania | 1521 nelle ultime 24 ore

Sono 1521 i pazienti che in in Campania nelle ultime 24 ore sono risultati positivi al Covid 19. Gli asintomatici sono 1383 mentre i sintomatici sono 138. I tamponi esaminati sono stati 18636. Il totale dei positivi i n Campania e' dunque di 163741 mentre dall'inizio della pandemia sono stati "processati" 1677237 tamponi. ;I deceduti sono invece 55 (15 deceduti nelle ultime 48 ore e 40 deceduti in precedenza ma registrati ieri;) mentre i guariti sono sono 1961. I posti letto di terapia intensiva, al momento, disponibili sono 656 mentre quelli occupati sono 165. I Posti letto di degenza disponibili sono 3160 e 1558 quelli occupati.

EmMicucci : #Coronavirus #Lazio, altri 15 ingressi di pazienti #covid in terapia intensiva. Anche se i posti occupati scendono… - malinca73 : RT @Grottaglie: Covid: scendono a 30 i positivi a Crispiano - - Grottaglie : Covid: scendono a 30 i positivi a Crispiano - - SmorfiaDigitale : Covid Toscana, dati in miglioramento: scendono ricoveri e positivi - La Nazione - bizcommunityit : Covid Toscana, dati in miglioramento: scendono ricoveri e positivi -

La Spezia, 5 dicembre 2020 - Sono 314 i nuovi casi di positività registrati nelle ultime 24 ore in Liguria su 4.828 tamponi. I morti sono stati 27 portando cosi' a 2.501 il numero totale. I n calo i r ...

Coronavirus in Italia: i dati aggiornati Registrati 21.052 nuovi casi e 662 morti

Sono 21.052 i nuovi casi di coronavirus, e 662 i morti ... I pazienti ricoverati, poi, scendono dai 31.200 di ieri ai 30.158 di oggi, con un calo di 1.042 unità. In Italia oggi gli attualmente ...

