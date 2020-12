Ariadna Romero rompe il silenzio: il commento su Elisabetta Gregoraci non passa inosservato (Di sabato 5 dicembre 2020) Ariadna Romeo, ex compagna di Pierpaolo Petrelli e madre di suo figlio, ha rotto il silenzio e dopo settimane in cui evitava di rispondere ha commentato il rapporto nato tra l’ex velino e Elisabetta Gregoraci. Come sappiamo tra la conduttrice, che lunedì uscirà dalla casa per scelta, e Pierpaolo è nata un’amicizia speciale, un rapporto nato spontaneamente ma che ha subìto dei limiti imposti proprio dall’ex di Flavio Briatore. Elisabetta Gregoraci sin dall’inizio ha giustificato questo limite pensando al figlio Nathan Falco che avrebbe potuto vederla, ed è proprio per Nathan che ha scelto di non rimanere nella casa di Cinecittà fino a febbraio. A commentare il tutto Ariadna Romero la cui storia con l’ex velino è finita da tempo, oggi sono in buoni ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 5 dicembre 2020)Romeo, ex compagna di Pierpaolo Petrelli e madre di suo figlio, ha rotto ile dopo settimane in cui evitava di rispondere ha commentato il rapporto nato tra l’ex velino e. Come sappiamo tra la conduttrice, che lunedì uscirà dalla casa per scelta, e Pierpaolo è nata un’amicizia speciale, un rapporto nato spontaneamente ma che ha subìto dei limiti imposti proprio dall’ex di Flavio Briatore.sin dall’inizio ha giustificato questo limite pensando al figlio Nathan Falco che avrebbe potuto vederla, ed è proprio per Nathan che ha scelto di non rimanere nella casa di Cinecittà fino a febbraio. A commentare il tuttola cui storia con l’ex velino è finita da tempo, oggi sono in buoni ...

QuotidianPost : Ariadna Romero rompe il silenzio: il commento su Elisabetta Gregoraci non passa inosservato - GossipItalia3 : Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli, parla di Elisabetta Gregoraci: fan sorpresi #gossipitalianews - infoitcultura : Ariadna Romero, ex fidanzata Pierpaolo Pretelli: le parole su Elisabetta Gregoraci - _Sherbatsky__ : RT @tnxpez: Ma parliamo di quanto è brava e bella Ariadna Romero #GFVIP - zazoomblog : Ariadna Romero ex fidanzata Pierpaolo Pretelli: le parole su Elisabetta Gregoraci - #Ariadna #Romero #fidanzata… -