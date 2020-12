Traffico Roma del 04-12-2020 ore 09:00 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane rallentamenti a San Lorenzo in via dei Reti per un incendio in via dei piceni incidente invece a Roma Nord rallenta il Traffico su via di Vigne Nuove all’altezza di via Gino Cervi sul percorso Urbano dell’a24 tra fiorentini e la tangenziale ed in tangenziale rallentamenti tra salari ai campi sportivi verso lo stadio danneggiare la linea elettrica nella notte in un incidente il tram 2 e sostituito da buste per l’intero percorso i tram a 319 sono sostituiti da bus nella tratta Galeno Risorgimento per lavori Ai Binari invece in Viale Tevere e per interventi di potatura sulla ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane rallentamenti a San Lorenzo in via dei Reti per un incendio in via dei piceni incidente invece aNord rallenta ilsu via di Vigne Nuove all’altezza di via Gino Cervi sul percorso Urbano dell’a24 tra fiorentini e la tangenziale ed in tangenziale rallentamenti tra salari ai campi sportivi verso lo stadio danneggiare la linea elettrica nella notte in un incidente il tram 2 e sostituito da buste per l’intero percorso i tram a 319 sono sostituiti da bus nella tratta Galeno Risorgimento per lavori Ai Binari invece in Viale Tevere e per interventi di potatura sulla ...

virginiaraggi : Le “botticelle”, le carrozze che vedete in giro nel centro di Roma, non potranno più circolare per strada, nel traf… - _Carabinieri_ : Usura durante il lockdown: i #Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito misure cautelari nei confr… - virginiaraggi : Spostate 42 bancarelle dell'Eur, tra via Cristoforo Colombo e piazzale metro. Creavano pericoli per il traffico e p… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2020 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - GHERARDIMAURO1 : RT @PLRomaCapitale: #Roma: Via Tuscolana, traffico rallentato causa #incidente altezza via di Porta Furba. -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Blocco traffico a Roma: domenica senza auto nella fascia verde, tutte le informazioni RomaToday PARTE L’8 IL PIANO CASHLESS

ROMA - In vigore da oggi, 4 dicembre, il Dpcm 'Natale': vietati gli spostamenti tra Comuni il 25 e 26 ed il 1° gennaio, niente veglione a Capodanno col coprifuoco prolungato dalle 22 alle 7, in zona g ...

Prorogata la sospensione della ZTL: la decisione della Raggi

Per favorire gli spostamenti durante l'emergenza sanitaria, la sindaca di Roma Virgina Raggi ha deciso di estendere la sospensione della Ztl ...

ROMA - In vigore da oggi, 4 dicembre, il Dpcm 'Natale': vietati gli spostamenti tra Comuni il 25 e 26 ed il 1° gennaio, niente veglione a Capodanno col coprifuoco prolungato dalle 22 alle 7, in zona g ...Per favorire gli spostamenti durante l'emergenza sanitaria, la sindaca di Roma Virgina Raggi ha deciso di estendere la sospensione della Ztl ...