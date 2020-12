Torino | il derby con la Juventus si avvicina | due assenti in allenamento

Leggi su calcionews24

Giampaolo perde i pezzi: duenell'di vigilia deldella Mole contro i bianconeri Attraverso il proprio sito ufficiale, ilha svelato i dettagli della seduta odierna di. Giampaolo ha diretto una sessione tecnico-tattica alla quale non hanno partecipato Murru (fermo per un interessamento distrattivo ai flessori della coscia destra) e Verdi (interessamento distrattivo agli adduttori della coscia destra). In gruppo invece Lukic. Domani mattina, dopo il risveglio muscolare, seguirà l'annuncio dei calciatori convocati per la partita contro la.