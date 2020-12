Guenda Goria rivela: “Sesso con Telemaco? Dopo l’ascensore a Live Non è La D’Urso…” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Reduce dall’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, Guenda Goria è stata ospite dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, nello spazio dedicato alle coppie e ai tradimenti. La showgirl ha raccontato come stanno le cose tra lei e il fidanzato Telemaco, rivelando cosa è successo Dopo la scorsa puntata di Live Non è la D’Urso, in cui l’ha rivisto per la prima volta Dopo l’esperienza nel reality di Canale 5. “Ancora non dico che stiamo insieme -ha deto Guenda Goria – ma c’è un rapporto”. Ma Barabra D’Urso l’ha incalzata con domande specifiche, chiedendole se si fossero baciati e se tra loro ci fosse stato qualcosa: “Certo Barbara – ha risposto lei imbarazzata – non è un’amicizia speciale. In ascensore a Live Non è la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Reduce dall’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip,è stata ospite dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, nello spazio dedicato alle coppie e ai tradimenti. La showgirl ha raccontato come stanno le cose tra lei e il fidanzatondo cosa è successola scorsa puntata diNon è la D’Urso, in cui l’ha rivisto per la prima voltal’esperienza nel reality di Canale 5. “Ancora non dico che stiamo insieme -ha deto– ma c’è un rapporto”. Ma Barabra D’Urso l’ha incalzata con domande specifiche, chiedendole se si fossero baciati e se tra loro ci fosse stato qualcosa: “Certo Barbara – ha risposto lei imbarazzata – non è un’amicizia speciale. In ascensore aNon è la ...

