Falcone | in Germania il suo nome non conta

Il nome che si era dato ad una pizzeria a Francoforte sul Meno, nella Germania sud-occidentale, era "Falcone e Borsellino". Poi, all'interno, si era affissa la celebre foto di Tony Gentile insieme ai due giudici vicino a quella di Don Vito Corleone, il boss mafioso del film Il Padrino. Non solo questa assimilazione può essere vista come confusionaria, ma soprattutto irrispettosa alla memoria dei due magistrati. Proprio per questo la sorella di Falcone, Maria, ha esposto denuncia. Ma un Tribunale tedesco ha respinto il ricorso in quanto "il giudice ha operato principalmente in Italia e in Germania è noto solo a una cerchia ristretta di addetti ai lavori e non alla gente comune che frequenta la pizzeria". Insomma, nessuna tutela per il nome di Falcone al di fuori dei ...

