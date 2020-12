Dpcm Natale: il testo (Di venerdì 4 dicembre 2020) Gabriella Lax - Dal 21 dicembre al 6 gennaio chiusi i confini delle Regioni. Coprifuoco a Capodanno. Ecco tutte le regole per le festività. Leggi su studiocataldi (Di venerdì 4 dicembre 2020) Gabriella Lax - Dal 21 dicembre al 6 gennaio chiusi i confini delle Regioni. Coprifuoco a Capodanno. Ecco tutte le regole per le festività.

Linkiesta : Da qualunque parte la si guardi, è difficile capire su cosa poggi la baldanza di Giuseppe #Conte. L'esecutivo non h… - zaiapresidente : ?? A Natale, nei piccoli centri gli anziani saranno soli in casa. Nella stesura del DPCM, le Regioni non sono state… - LegaSalvini : PORRO SBUGIARDA CONTE: “MA NON DOVEVAMO ESSERE LIBERI A NATALE?”, COSA DICEVA LO SCORSO DPCM - LauraCarrese : RT @marioadinolfi: Ho espresso il mio disgusto per l’approssimazione, le gravi ingiustizie, le illogicità del Dpcm Natale che ritengo illeg… - thekeys20 : RT @SabrinaScampini: Per fortuna non abbiamo un governo di destra. Perché con una misura così (vietato uscire dalle città a Natale e Capoda… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Natale Nuovo Dpcm: cosa si può fare a Natale e Capodanno? Domande e risposte QUOTIDIANO.NET Zaia lancia un appello ai cittadini

sul DPCM di Natale che, di fatto, limiterà gli spostamenti dei cittadini come nessun altro Paese UE ha in programma di fare. Il governatore del Veneto non ha bocciato totalmente il nuovo DPCM e ha ...

La chiesa è tornata alla vita: prima messa dopo otto anni

L’emozione dei fedeli alla fine del rito è esplosa in un lungo e scrosciante applauso. L’inaugurazione è fissata per il 27 dicembre. Commosso anche il sindaco Simona Maretti ...

sul DPCM di Natale che, di fatto, limiterà gli spostamenti dei cittadini come nessun altro Paese UE ha in programma di fare. Il governatore del Veneto non ha bocciato totalmente il nuovo DPCM e ha ...L’emozione dei fedeli alla fine del rito è esplosa in un lungo e scrosciante applauso. L’inaugurazione è fissata per il 27 dicembre. Commosso anche il sindaco Simona Maretti ...