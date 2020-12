Dodicenne muore investito da un furgone mentre attraversava la strada | stava tornando da scuola

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Un 12enne è morto dopo essere statoa Reggio Emilia da un. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14,30 nella frazione di Cella, sulla via Emilia verso Parma. Il ragazzino, Youness ...

Tragedia nel pomeriggio di venerdì a Reggio Emilia dove un ragazzino di 12 anni è morto tragicamente investito in strada da un furgone di passaggio. Il dramma si è consumato poco dopo le 14,30 sulla v ...REGGIO EMILIA – Un dodicenne è morto in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, verso le 15, sulla Via Emilia a Cella. Il ragazzino, Youness Lakhdar, residente a Cavriago, è stato investito da ...