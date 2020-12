Come è profondo il mare… (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Come è profondo il mare”, cantava, benissimo, Dalla e di rincalzo Battiato, “Mare mare, voglio annegare”. Canzoni bellissime che raccontano uno stato d’animo, ma che nascondono una intuizione: Come andrà a finire nel mar Mediterraneo? Molti esperti profetizzavano la fine di un grande ruolo geostrategico del Mediterraneo. La realtà ha smentito questa opinione. Oggi, nel Mediterraneo si gioca una partita decisiva anche per l’Italia. Con Trump ed ancora prima di lui con Obama ed il suo guardare all’Asia Come fattore strategico, il Mediterraneo sembrò per un attimo insignificante strategicamente. Poi, con il susseguirsi di crisi cruente, si capì che non era così. Libia, Tunisia, Algeria, Egitto, Siria, Turchia ed infine Russia ed Israele. Crisi continue, ricatti, finte mosse contradittorie e confuse. I russi hanno una ... Leggi su leurispes (Di venerdì 4 dicembre 2020) “il mare”, cantava, benissimo, Dalla e di rincalzo Battiato, “Mare mare, voglio annegare”. Canzoni bellissime che raccontano uno stato d’animo, ma che nascondono una intuizione:andrà a finire nel mar Mediterraneo? Molti esperti profetizzavano la fine di un grande ruolo geostrategico del Mediterraneo. La realtà ha smentito questa opinione. Oggi, nel Mediterraneo si gioca una partita decisiva anche per l’Italia. Con Trump ed ancora prima di lui con Obama ed il suo guardare all’Asiafattore strategico, il Mediterraneo sembrò per un attimo insignificante strategicamente. Poi, con il susseguirsi di crisi cruente, si capì che non era così. Libia, Tunisia, Algeria, Egitto, Siria, Turchia ed infine Russia ed Israele. Crisi continue, ricatti, finte mosse contradittorie e confuse. I russi hanno una ...

Cinzia96965142 : Allora avevo ragione, il concorrente gay per Tommi sarà Urtis, vista la sua ufficializzazione come concorrente. ODI… - gabria26 : «Desideriamo rendere noto che la perdita del nostro caro amico e il profondo senso di rispetto che nutriamo verso l… - zorziskeeper : @martinberote Io sono già pronta a ridargli in faccia e ad allegare il video in cui dice che il suo rapporto con Pi… - damaannarita : @myrtamerlino La mia, è un bel vaffa.... che parte dal profondo del cuore quando leggo i suoi tweet Venduti pennive… - succodifungo : ma io come faccio a non amarti in modo profondo e incondizionale -