Chloé | Natacha Ramsay-Levi lascia la direzione creativa

(Di venerdì 4 dicembre 2020) A pochi mesi di distanza dall’addio di Clare Waight Keller a Givenchy, anche colei che prese le redini di Chloé – subito dopo la sua dipartita nel 2017 – ha deciso di lasciare la direzione creativa della maison. Dopo quasi quattro anni infatti, Natacha Ramsay-Levi ha deciso di chiudere questo capitolo per inaugurarne uno nuovo, dato anche dalle considerazioni personali e professionali che quest’anno ha fatto emergere: «Negli ultimi mesi di turbolenze sanitarie, sociali ed economiche, ho pensato ai cambiamenti che voglio vedere nel nostro settore e come allinearli meglio ai miei valori creativi, intellettuali ed emotivi. È questa riflessione che mi fa considerare il mio futuro in modo diverso e il desiderio di perseguire nuove opportunità» ha dichiarato.