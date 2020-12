Charlie Brooker di Black Mirror farà un documentario sul 2020, ecco il teaser (Di venerdì 4 dicembre 2020) Charlie Brooker e Annabel Jones“Nemmeno i creatori di Black Mirror avrebbero potuto inventarsi il 2020“: queste le parole che compaiono nel brevissimo teaser animato che anticipa il nuovo progetto di Charlie Brooker, il creatore assieme a Annabel Jones della serie distopica più celebre al mondo. In effetti nonostante gli episodi dei questa antologia macabra e futuristica abbiano tentato di immaginarsi un avvenire fosco in mille modi diversi, mai avrebbero potuto architettare le assurdità e le tragedie che la pandemia di coronavirus ha portato con sé. Eppure, si legge sempre nella clip di anticipazione, gli autori della serie “hanno qualcosa da aggiungere“. https://twitter.com/charltonBrooker/status/1334616614470377472?ref ... Leggi su wired (Di venerdì 4 dicembre 2020)e Annabel Jones“Nemmeno i creatori diavrebbero potuto inventarsi il“: queste le parole che compaiono nel brevissimoanimato che anticipa il nuovo progetto di, il creatore assieme a Annabel Jones della serie distopica più celebre al mondo. In effetti nonostante gli episodi dei questa antologia macabra e futuristica abbiano tentato di immaginarsi un avvenire fosco in mille modi diversi, mai avrebbero potuto architettare le assurdità e le tragedie che la pandemia di coronavirus ha portato con sé. Eppure, si legge sempre nella clip di anticipazione, gli autori della serie “hanno qualcosa da aggiungere“. https://twitter.com/charlton/status/1334616614470377472?ref ...

