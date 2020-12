Appuntamenti e scadenze del 4 dicembre 2020

(Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – Giovedì 03/12/: All-Atlantic Ocean Research Forum – edizione digitale – L’evento, organizzato dal Dipartimento scienza e innovazione del Sud-Africa con la Direzione generale Ricerca e innovazione della Commissione europea, riunirà leader del settore, politici, ricercatori, imprenditori e accademici (fino a venerdì 04/12/) Venerdì 04/12/: Conferenza internazionale “Le imprese ai tempi della pandemia” – La Banca d’Italia, la Banque de France e l’Univeristà Sciences Po, in collaborazione con il CEPR organizzano, a Parigi, un convegno di ricerca sulla recente evoluzione della dinamica d’impresa, le decisioni di finanziamento e le conseguenze per la politica economica Banca d’Italia – Statistiche di finanza pubblica nei paesi dell’Unione europeaTitoli di ...

Dicembre, tempo di scadenze e contributi. Il 16 scade il termine per il pagamento dell’Imu-Tasi e il Comune di Poggio a Caiano offre il servizio, solo per le persone fisiche, per il calcolo e la stamp ...Aree pubbliche 4 Dicembre 2020 Bando alloggi ERP, scadenza prorogata alle ore 13 di lunedì 7 dicembre Domande inoltrabili esclusivamente per via telematica. Livorno, 04 dicembre ...