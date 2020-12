Stash dei The Kolors è diventato papà, è nata la piccola Grace (Di giovedì 3 dicembre 2020) Stash, il cantante dei The Kolors è diventato papà. Ad annunciare la nascita della piccola Grace è stato lo stesso cantante attraverso un post su Instagram, in cui appare in compagnia della neo mamma Giulia Belmonte. L’ex coach di Amici in questo modo, ha voluto condividere con tutti, la sua gioia per la nascita della sua primogenita. Solo qualche giorno fa, il cantante aveva pubblicato sui social, diversi video e post dedicati alla figlia in arrivo, segno che la bimba era attesa con grande entusiasmo dall’artista. Stash annuncia la nascita di Grace: “E’ la cosa più bella del mondo” Stash e la compagna Giulia Belmonte sono diventati genitori della piccola Grace nella mattinata di oggi ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 3 dicembre 2020), il cantante dei The. Ad annunciare la nascita dellaè stato lo stesso cantante attraverso un post su Instagram, in cui appare in compagnia della neo mamma Giulia Belmonte. L’ex coach di Amici in questo modo, ha voluto condividere con tutti, la sua gioia per la nascita della sua primogenita. Solo qualche giorno fa, il cantante aveva pubblicato sui social, diversi video e post dedicati alla figlia in arrivo, segno che la bimba era attesa con grande entusiasmo dall’artista.annuncia la nascita di: “E’ la cosa più bella del mondo”e la compagna Giulia Belmonte sono diventati genitori dellanella mattidi oggi ...

