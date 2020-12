Ristoranti in zona gialla, Orari e aperture (Di giovedì 3 dicembre 2020) Per i Ristoranti in zona gialla rimane tutto com’era. Non ci sarà alcuna deroga serale, no a chiusure straordinarie per il 25 dicembre e gli altri giorni festivi. Permesso anche al pranzo di Natale al ristorante, sempre che si trovi nel proprio Comune e che ci siano solo 4 persone per tavolo.L’Orario di chiusura resta alle 18. Bar e Ristoranti potranno continuare a lavorare con il servizio di asporto fino alle 22 e con le consegne a domicilio senza limitazioni.I negozi potranno invece estendere il loro Orario di apertura fino alle 21. Leggi su udine20 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Per iinrimane tutto com’era. Non ci sarà alcuna deroga serale, no a chiusure straordinarie per il 25 dicembre e gli altri giorni festivi. Permesso anche al pranzo di Natale al ristorante, sempre che si trovi nel proprio Comune e che ci siano solo 4 persone per tavolo.L’o di chiusura resta alle 18. Bar epotranno continuare a lavorare con il servizio di asporto fino alle 22 e con le consegne a domicilio senza limitazioni.I negozi potranno invece estendere il loroo di apertura fino alle 21.

3' di lettura 03/12/2020 - Niente spostamenti fuori comune a Natale e Capodanno e coprifuoco rafforzato per i giorni di festa. Dopo il Decreto Legge, licenziato il 2 dicembre dal Consiglio dei Ministr ...

ROMA – In una conferenza stampa giovedì sera da Roma il presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha presentato i contenuti del nuovo Dpcm (decreto della presidente del ...

