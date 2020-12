Rainbow Six Siege: Aperte le iscrizioni alla Invitational 2021 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ubisoft annuncia che è ora possibile iscriversi alle quattro qualificazioni regionali Aperte che si terranno online rispettivamente in Asia-Pacifico, Europa, America Latina e America del Nord, per avere una possibilità di qualificarsi per il Tom Clancy’s Rainbow Six Invitational 2021. La quinta edizione del Six Invitational si terrà in Europa a febbraio del 2021 e vedrà impegnate 20 squadre provenienti dalle quattro regioni principali del circuito eSport di Rainbow Six, che gareggeranno offline in un ambiente LAN con rigorose misure sanitarie. Per motivi di sicurezza e di salute, non sarà possibile aprire l’evento alla partecipazione del pubblico. Sedici squadre si sono già qualificate nella competizione grazie ai punti ottenuti nei campionati ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ubisoft annuncia che è ora possibile iscriversi alle quattro qualificazioni regionaliche si terranno online rispettivamente in Asia-Pacifico, Europa, America Latina e America del Nord, per avere una possibilità di qualificarsi per il Tom Clancy’sSix. La quinta edizione del Sixsi terrà in Europa a febbraio dele vedrà impegnate 20 squadre provenienti dalle quattro regioni principali del circuito eSport diSix, che gareggeranno offline in un ambiente LAN con rigorose misure sanitarie. Per motivi di sicurezza e di salute, non sarà possibile aprire l’eventopartecipazione del pubblico. Sedici squadre si sono già qualificate nella competizione grazie ai punti ottenuti nei campionati ...

