Piaggio con Ibm per migliorare l’efficienza degli stabilimenti (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – IBM e il Gruppo Piaggio, leader europeo e tra i principali player mondiali nel mercato scooter e moto, attivo anche nel campo della robotica con la produzione di droni terrestri, annunciano il completamento del progetto internazionale di migrazione delle applicazioni gestionali di Piaggio a SAP S/4 HANA. “La soluzione – si legge in una nota – consentirà di accelerare e semplificare i processi interni, fornendo ai dipendenti del Gruppo strumenti di gestione degli ordini più efficaci e veloci e una maggiore flessibilità nei servizi offerti ai propri clienti”.Il Gruppo Piaggio si è focalizzato sulla razionalizzazione dei processi attraverso l’upgrade dell’infrastruttura applicativa comune e integrata, presso i suoi sei poli industriali nel mondo: quattro in Italia, uno in India e uno in Vietnam, dove ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – IBM e il Gruppo, leader europeo e tra i principali player mondiali nel mercato scooter e moto, attivo anche nel campo della robotica con la produzione di droni terrestri, annunciano il completamento del progetto internazionale di migrazione delle applicazioni gestionali dia SAP S/4 HANA. “La soluzione – si legge in una nota – consentirà di accelerare e semplificare i processi interni, fornendo ai dipendenti del Gruppo strumenti di gestioneordini più efficaci e veloci e una maggiore flessibilità nei servizi offerti ai propri clienti”.Il Grupposi è focalizzato sulla razionalizzazione dei processi attraverso l’upgrade dell’infrastruttura applicativa comune e integrata, presso i suoi sei poli industriali nel mondo: quattro in Italia, uno in India e uno in Vietnam, dove ...

SinatrAle : RT @MilanoFinanza: Piaggio, accordo con Ibm per aumentare l'efficienza degli stabilimenti - Decollanz : RT @MilanoFinanza: Piaggio, accordo con Ibm per aumentare l'efficienza degli stabilimenti - Decollanz : RT @Italpress: Piaggio con Ibm per migliorare l’efficienza degli stabilimenti - Italpress : Piaggio con Ibm per migliorare l’efficienza degli stabilimenti - MilanoFinanza : Piaggio, accordo con Ibm per aumentare l'efficienza degli stabilimenti -

Ultime Notizie dalla rete : Piaggio con Piaggio con IBM per migliorare efficienza stabilimenti nel mondo QuiFinanza Piaggio con Ibm per migliorare l’efficienza degli stabilimenti

ROMA (ITALPRESS) – IBM e il Gruppo Piaggio, leader europeo e tra i principali player mondiali nel mercato scooter e moto, attivo anche nel campo della robotica con la produzione di droni terrestri, an ...

Piaggio, accordo con Ibm per aumentare l'efficienza degli stabilimenti

I due gruppi hanno completato il progetto internazionale di migrazione delle applicazioni gestionali dell'azienda leader del mercato scooter e moto ...

ROMA (ITALPRESS) – IBM e il Gruppo Piaggio, leader europeo e tra i principali player mondiali nel mercato scooter e moto, attivo anche nel campo della robotica con la produzione di droni terrestri, an ...I due gruppi hanno completato il progetto internazionale di migrazione delle applicazioni gestionali dell'azienda leader del mercato scooter e moto ...