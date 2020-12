Le mani di hacker e mafie sui vaccini anti-Covid. Interpol, Ibm, Aifa e Sifo lanciano l’allarme (Di giovedì 3 dicembre 2020) Solo ieri, 2 dicembre, l’Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) ha pubblicato un allarme, con un livello di allerta arancione, mettendo in guardia le forze di polizia dei 194 Paesi membri circa la possibilità di infiltrazioni di reti afferenti alla criminalità organizzata, che potrebbero tentare di mettere in vendita sul mercato nero e promuovere vaccini anti-Covid e/o anti-influenzali, rubati dalle strutture ospedaliere o falsificati. L’Interpol ha sottolineato come la pandemia abbia già dato luogo a «comportamenti criminali opportunistici e predatori senza precedenti». L’Organizzazione ha richiesto «un ferreo coordinamento a livello internazionale sia tra forze dell’ordine sia tra autorità di regolamentazione, al fine di garantire il ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 dicembre 2020) Solo ieri, 2 dicembre, l’Organizzazione internazionale della polizia criminale () ha pubblicato un allarme, con un livello di allerta arancione, mettendo in guardia le forze di polizia dei 194 Paesi membri circa la possibilità di infiltrazioni di reti afferenti alla criminalità organizzata, che potrebbero tentare di mettere in vendita sul mercato nero e promuoveree/o-influenzali, rubati dalle strutture ospedaliere o falsificati. L’ha sottolineato come la pandemia abbia già dato luogo a «comportamenti criminali opportunistici e predatori senza precedenti». L’Organizzazione ha richiesto «un ferreo coordinamento a livello internazionale sia tra forze dell’ordine sia tra autorità di regolamentazione, al fine di garre il ...

stefano_pancini : #Covid ?? ??#IBMI: «Gruppi di cyber criminali hanno preso di mira aziende che distribuiscono i vaccini». Da prender… - basicsilence : Perché non credete a questa storia? Se, come dite voi, avesse fatto tutto questo per pubblicità si sarebbe rovinata… - _reb_88 : non io che quando mi annoio inizio a fare cose strane come cercare guide per diventare hacker, provare ad imparare… - carlo_centemeri : Care Amiche e Cari Amici, Vogliamo evitare che le nostre video comunicazioni siano intercettate e registrate da h… - alefthand_ : @Alb_ds Comunque penso che ci saranno dei fellow swifties hacker che lo scaricheranno e quindi in qualche modo potr… -

Ultime Notizie dalla rete : mani hacker Le mani di hacker e mafie sui vaccini anti-Covid. Interpol, Ibm, Aifa e Sifo lanciano l’allarme Open Switch, l'hacker che violò i server di Nintendo è stato condannato alla prigione

Ryan 'RyanRocks' Hernandez, l'hacker che violò i server di Nintendo e scoprì i segreti di Switch, è stato condannato alla prigione.

Una falla di iPhone permetteva il controllo totale da remoto

Una falla di Apple permetteva il controllo totale degli iPhone da remoto via Wi-Fi, senza interazione utente e senza che se ne accorgesse ...

Ryan 'RyanRocks' Hernandez, l'hacker che violò i server di Nintendo e scoprì i segreti di Switch, è stato condannato alla prigione.Una falla di Apple permetteva il controllo totale degli iPhone da remoto via Wi-Fi, senza interazione utente e senza che se ne accorgesse ...