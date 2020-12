L' allarme dell' Ibm | Hacker rubano informazioni sulla catena del freddo del vaccino

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Alcuni gruppi distanno prendendo di mira le aziende coinvolte nella distribuzione dei vaccini per il Covid-19, e potrebbero prepararsi quindi a colpire la ‘del’ necessaria per far arrivare le dosi. Lo afferma, riporta il sito di Reuters, la compagnia Ibm, secondo cui i criminali informatici stanno raccogliendosu tutti gli aspetti logistici. L’attività di spionaggio, spiega Ibm, è condotta attraverso ‘una campagna globale di phishing’ in cui vengono inviate email a nome di dirigentia azienda Haier Biomedical, una compagnia cinese specializzata nel trasporto di vaccini.