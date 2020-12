La dottoressa sul fronte Covid: «Ho scoperto un grande senso civico nei giovani» (Di giovedì 3 dicembre 2020) È nata 28 anni fa a Certaldo, pochi chilometri lontano da Firenze, in quel piccolo borgo medievale noto per aver dato i natali all’illustre autore del Decamerone, Giovanni Boccaccio. Chiara Cencetti, medico chirurgo, esperta in palliazione e sedazione profonda, attiva all’interno di varie Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) di Milano, segue attualmente un reparto di pazienti anziani affetti da Covid-19. «Chi appartiene alla mia categoria professionale sa quanto sia bello stare accanto alle persone», spiega, evidenziando che soprattutto durante la prima ondata le difficoltà non sono mancate: « Ci siamo trovati ad affrontare un virus più grande di noi. Poco alla volta abbiamo però messo a punto modalità di intervento adeguate per gestire i pazienti senza dover arrivare a prevedere terapie di ossigenazione, all’interno delle strutture. Questo ci ha permesso di arrivare già preparati anche sulla seconda ondata». Leggi su vanityfair (Di giovedì 3 dicembre 2020) È nata 28 anni fa a Certaldo, pochi chilometri lontano da Firenze, in quel piccolo borgo medievale noto per aver dato i natali all’illustre autore del Decamerone, Giovanni Boccaccio. Chiara Cencetti, medico chirurgo, esperta in palliazione e sedazione profonda, attiva all’interno di varie Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) di Milano, segue attualmente un reparto di pazienti anziani affetti da Covid-19. «Chi appartiene alla mia categoria professionale sa quanto sia bello stare accanto alle persone», spiega, evidenziando che soprattutto durante la prima ondata le difficoltà non sono mancate: « Ci siamo trovati ad affrontare un virus più grande di noi. Poco alla volta abbiamo però messo a punto modalità di intervento adeguate per gestire i pazienti senza dover arrivare a prevedere terapie di ossigenazione, all’interno delle strutture. Questo ci ha permesso di arrivare già preparati anche sulla seconda ondata».

La dottoressa sul fronte Covid: «Ho scoperto un grande senso civico nei giovani»

Hanno fra i 25 e i 35 anni e in fatto di prevenzione dei contagi dimostrano grande attenzione e responsabilità. A sottolinearlo è Chiara Cencetti, medico chirurgo in prima linea nella lotta al Covid a ...

