Ira dei governatori contro il Dpcm: "Il governo lo deve modificare" (Di giovedì 3 dicembre 2020) Francesca Galici È scoppiata la polemica sul nuovo Dpcm, in particolare sul blocco agli spostamenti tra i comuni il 25, 26 dicembre e il 1 gennaio Nuovo Dpcm, nuove polemiche. Questa sera il presidente Giuseppe Conte dovrebbe presentare il decreto agli italiani ma nel frattempo montano già le proteste dei governatori, per quelle che a loro avviso sono decisioni di scarso buon senso. Il primo a muovere qualche critica è stato Giovanni Toti, che già ieri sera poneva l'accento sull'incongruenza del blocco allo spostamento tra i comuni anche nelle regioni gialle nei giorni di Natale, Santo Stefano e capodanno. Oggi sono tanti i presidenti di Regione che si lamentano soprattutto per questa misura, sottolineando come non possano essere paragonate le grandi città da centinaia di migliaia di abitanti con le piccole realtà ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Francesca Galici È scoppiata la polemica sul nuovo, in particolare sul blocco agli spostamenti tra i comuni il 25, 26 dicembre e il 1 gennaio Nuovo, nuove polemiche. Questa sera il presidente Giuseppe Conte dovrebbe presentare il decreto agli italiani ma nel frattempo montano già le proteste dei, per quelle che a loro avviso sono decisioni di scarso buon senso. Il primo a muovere qualche critica è stato Giovanni Toti, che già ieri sera poneva l'accento sull'incongruenza del blocco allo spostamento tra i comuni anche nelle regioni gialle nei giorni di Natale, Santo Stefano e capodanno. Oggi sono tanti i presidenti di Regione che si lamentano soprattutto per questa misura, sottolineando come non possano essere paragonate le grandi città da centinaia di migliaia di abitanti con le piccole realtà ...

repubblica : Napoli, folla per Diego in strada, l’ira dei medici: 'Grosso errore' - zazoomblog : Maresciallo le vuole sedurre tutte: l’ira dei mariti - #Maresciallo #vuole #sedurre #tutte: - abruzzoweb : L’AQUILA: IRA ARCHITETTI, “IN PROVINCIA APPALTI CON TAGLIO 50% COMPENSI DEI PROFESSIONISTI” - LPincia : RT @LegaPremier: Ira dei sacerdoti contro l'Ue: 'Delle moschee non parlano' - - faustomaroccia : il Giornale: Ira dei sacerdoti contro l'Ue: 'Delle moschee non parlano'. -

Ultime Notizie dalla rete : Ira dei L’ira dei cacciatori livornesi dopo lo stop: «Ora per noi danni psicologici» Il Tirreno Spostamenti a Natale, l'ira delle Regioni: "Non siamo stati consultati prima della decisione"

" Gli enti locali non sono stati consultati ". Son stati diversi i governatori che, nel corso ella Conferenza delle Regioni, hanno sottolineato la mancanza di ...

Ira dei governatori contro il Dpcm: "Il governo lo deve modificare"

Nuovo Dpcm, nuove polemiche. Questa sera il presidente Giuseppe Conte dovrebbe presentare il decreto agli italiani ma nel frattempo montano già le proteste dei governatori, per quelle che a loro avvis ...

" Gli enti locali non sono stati consultati ". Son stati diversi i governatori che, nel corso ella Conferenza delle Regioni, hanno sottolineato la mancanza di ...Nuovo Dpcm, nuove polemiche. Questa sera il presidente Giuseppe Conte dovrebbe presentare il decreto agli italiani ma nel frattempo montano già le proteste dei governatori, per quelle che a loro avvis ...