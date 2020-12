Giroud | 4 gol e una notte di Champions da ricordare… VIDEO

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Quattro gol e una serata magnifica. Oliviersi porta a casa il pallone della sfida contro il Siviglia inLeague. 0-4 finale per il suo Chelsea e poker di reti da record per il francese. Dopo la gara ecco le sue parole: "Una serata davvero speciale. Grazie a tutti e soprattutto ai miei compagni. Speriamo di continuare così anche nella prossima sfida di campionato".caption id="attachment 1059767" align="alignnone" width="387"/caption ITA Sport Press.

Olivier Giroud è entrato nella storia della Champions League. Con i quattro gol messi a segno contro il Siviglia nella notte in cui il Chelsea è riuscito a vincere in casa degli spagnoli per 4-0, l’at ...A proposito dell’attaccante, così ha parlando Lampard a fine gara: “Segnare quattro gol in una partita di Champions League è qualcosa di veramente incredibile, sono molto felice per Giroud e per la se ...