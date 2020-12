FIGC, via alle elezioni: si voterà il 22 febbraio 2021 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nel Consiglio Federale che si è tenuto oggi, è stato decisa la data per elezioni del prossimo presidente della FIGC A Roma si è tenuto oggi il Consiglio Federale, dove si sono riuniti i vertici della FIGC. In presenza, però, c’erano soltanto Gabriele Gravina, Claudio Lotito, Sibilia e Dal Pino mentre gli altri partecipanti erano tutti collegati in videoconferenza. Il Consiglio è così giunto a un accordo per le prossime elezioni: il voto per il nuovo presidente federale si terrà il prossimo 22 febbraio all’Hotel Cavalieri Waldorf Astoria. Ad annunciarlo, l’attuale numero uno della FIGC Gravina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nel Consiglio Federale che si è tenuto oggi, è stato decisa la data perdel prossimo presidente dellaA Roma si è tenuto oggi il Consiglio Federale, dove si sono riuniti i vertici della. In presenza, però, c’erano soltanto Gabriele Gravina, Claudio Lotito, Sibilia e Dal Pino mentre gli altri partecipanti erano tutti collegati in videoconferenza. Il Consiglio è così giunto a un accordo per le prossime: il voto per il nuovo presidente federale si terrà il prossimo 22all’Hotel Cavalieri Waldorf Astoria. Ad annunciarlo, l’attuale numero uno dellaGravina. Leggi su Calcionews24.com

