Conte illustra il nuovo dpcm | Sarà un Natale diverso | non meno autentico

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi perre il, il premier Giuseppeha spiegato come “continueremo a portare avanti il sistema delle regioni colorate. Possiamo adottare misure differenziate su basi regionali, proporzionate sul territorio. Senza penalizzazioni”. “Il piano basato sulle tre fasce sta funzionando, le misure che adottiamo sono adeguate: indi un mese abbiamo piegato la curva dei contagi portando l’Rt sotto l?1. E’ ragionevole pensare che entro un paio di settimane tutte le regioni saranno gialle, ha spiegato il premier. Il quale, poi, ha sottolineato come affrontare “le feste con misure ‘gialle’” provocherebbe “una impennata dei contagi”. “La strada per sconfiggere la pandemia è ancora lunga” ha avvertito, anche riguardo la ...