Catania, con Tacopina per tornare protagonisti (Di giovedì 3 dicembre 2020) I tanti guai societari e la difficile gestione di un momento di transizione come quello di questi mesi non sembra aver comunque tolto dignità al Catania. I ragazzi allenati da Giuseppe Raffaele, dopo il successo per 3-0 sul Bisceglie, hanno raggiunto il quinto posto a quota 19 punti. C’è tanta voglia di tornare protagonisti sul campo e di risalire nelle categorie a cui questi tifosi sono abituati. L’arrivo di Tacopina e la rivoluzione nell’assetto societario potrebbe segnare un importante cambiamento nella storia recente dei rossazzurri. I numeri di questo Catania I ragazzi di Raffaele hanno finora disputato un buon campionato, guadagnando la quinta posizione. Dodici reti subite in dodici giornate segnano probabilmente uno dei dettagli da limare di questa squadra, senza i quali si potrebbe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) I tanti guai societari e la difficile gestione di un momento di transizione come quello di questi mesi non sembra aver comunque tolto dignità al. I ragazzi allenati da Giuseppe Raffaele, dopo il successo per 3-0 sul Bisceglie, hanno raggiunto il quinto posto a quota 19 punti. C’è tanta voglia disul campo e di risalire nelle categorie a cui questi tifosi sono abituati. L’arrivo die la rivoluzione nell’assetto societario potrebbe segnare un importante cambiamento nella storia recente dei rossazzurri. I numeri di questoI ragazzi di Raffaele hanno finora disputato un buon campionato, guadagnando la quinta posizione. Dodici reti subite in dodici giornate segnano probabilmente uno dei dettagli da limare di questa squadra, senza i quali si potrebbe ...

BulloAnna : RT @Imma_tataranni5: IERI LA CONTESSA: “Giulia Salemi c’ha provato con Flavio Briatore” MYRIAM CATANIA: “La contessa non si deve permett… - peppesava : RT @Ragusanews: Catania, interventi con robot Da Vinci per tumori colon-retto - Ragusanews : Catania, interventi con robot Da Vinci per tumori colon-retto - ciccioetna : 'Questa storia del #pontesullostretto che ci collega con il mondo, forse dovrebbe arrivare dopo le infrastrutture i… - CataniaunaFede : Scibilia: 'Finito mio ciclo a Venezia, andrò a Catania con Tacopina' -