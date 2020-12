Altri due arresti per la rapina con sequestro in villa a Favignana (Di giovedì 3 dicembre 2020) AGI - Altri due arresti dei carabinieri per la rapina con sequestro in villa del 10 maggio scorso a Favignana. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Trapani e della Stazione di Favignana, coadiuvati nella fase esecutiva dai militari del Nucleo Operativo di Roma - Casilina e del Nucleo Cinofili di Palermo-villagrazia, hanno arrestato, sull'isola e nella capitale, Giovanni Setterini e Alberto Ponzio, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Trapani, per i reati di rapina pluriaggravata e sequestro di persona aggravato. Sono gravemente indiziati di essere gli autori della violenta rapina avvenuta a Favignana il 10 maggio, ai danni una 72enne del posto. Già ... Leggi su agi (Di giovedì 3 dicembre 2020) AGI -duedei carabinieri per lacon sequestro indel 10 maggio scorso a. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Trapani e della Stazione di, coadiuvati nella fase esecutiva dai militari del Nucleo Operativo di Roma - Casilina e del Nucleo Cinofili di Palermo-grazia, hanno arrestato, sull'isola e nella capitale, Giovanni Setterini e Alberto Ponzio, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Trapani, per i reati dipluriaggravata e sequestro di persona aggravato. Sono gravemente indiziati di essere gli autori della violentaavvenuta ail 10 maggio, ai danni una 72enne del posto. Già ...

- sulsitodisimone : Altri due arresti per la rapina con sequestro in villa a Favignana -