Stop spostamenti, regioni contro decreto (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il decreto di Natale appena approvato in Cdm e il nuovo Dpcm ancora in esame sul tavolo del governo provocano la reazione stizzita delle regioni, che commentano duramente la bozza del dl con il divieto di spostamento fra comuni e regioni. I primi a colpire duro sono i governatori di Liguria e Puglia, Giovanni Toti e Michele Emiliano. “Mi auguro davvero che questa bozza del dl, visto l’effetto che sta facendo, venga modificata. Perché qui invece del buon senso tanto auspicato vedo solo del NON SENSO. E non mi pare che in Europa qualcun altro abbia fatto una cosa simile. La notte porta consiglio… speriamo!”, commenta infatti su Twitter il presidente della regione Liguria, Toti, che già in serata aveva usato parole durissime sulle misure in discussione dall’esecutivo: “Alcune cose, indiscrezioni sul nuovo Dpcm, proprio non le capisco. Spiegatemi perché – ... Leggi su udine20 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il decreto di Natale appena approvato in Cdm e il nuovo Dpcm ancora in esame sul tavolo del governo provocano la reazione stizzita delle, che commentano duramente la bozza del dl con il divieto di spostamento fra comuni e. I primi a colpire duro sono i governatori di Liguria e Puglia, Giovanni Toti e Michele Emiliano. “Mi auguro davvero che questa bozza del dl, visto l’effetto che sta facendo, venga modificata. Perché qui invece del buon senso tanto auspicato vedo solo del NON SENSO. E non mi pare che in Europa qualcun altro abbia fatto una cosa simile. La notte porta consiglio… speriamo!”, commenta infatti su Twitter il presidente della regione Liguria, Toti, che già in serata aveva usato parole durissime sulle misure in discussione dall’esecutivo: “Alcune cose, indiscrezioni sul nuovo Dpcm, proprio non le capisco. Spiegatemi perché – ...

