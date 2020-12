“Ormai i giocatori si scelgono con i big data”, Monchi spiega la virata Moneyball del calciomercato (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La Roma lo cacciò prematuramente e ancora lo rimpiange. Nel frattempo Monchi è diventato una specie di guru del calciomercato europeo, tanto che la BBC lo intervista e titola “Incontro con l’uomo più brillante del calcio”. Fino all’arrivo di Monchi, il Siviglia aveva vinto solo quattro trofei in 52 anni di storia. Da allora, ne sono arrivati 10. Monchi ha descritto il suo sistema al Telegraph, qualche intervista fa: “Abbiamo due pilastri. Uno è lo scouting e l’altro è il coordinamento con l’allenatore. Al Siviglia l’allenatore non decide il nome del giocatore. Dice il profilo del giocatore che vorrebbe e noi ci lavoriamo su. A dicembre, apriamo il nostro database e analizziamo tutte le diverse informazioni che abbiamo accumulato all’inizio della seconda parte dell’anno. Abbiamo dai 400 ai 450 giocatori ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La Roma lo cacciò prematuramente e ancora lo rimpiange. Nel frattempoè diventato una specie di guru deleuropeo, tanto che la BBC lo intervista e titola “Incontro con l’uomo più brillante del calcio”. Fino all’arrivo di, il Siviglia aveva vinto solo quattro trofei in 52 anni di storia. Da allora, ne sono arrivati 10.ha descritto il suo sistema al Telegraph, qualche intervista fa: “Abbiamo due pilastri. Uno è lo scouting e l’altro è il coordinamento con l’allenatore. Al Siviglia l’allenatore non decide il nome del giocatore. Dice il profilo del giocatore che vorrebbe e noi ci lavoriamo su. A dicembre, apriamo il nostro database e analizziamo tutte le diverse informazioni che abbiamo accumulato all’inizio della seconda parte dell’anno. Abbiamo dai 400 ai 450...

