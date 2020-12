Mes: Mulè, ‘Berlusconi coerente, maggioranza divisa e spaccata’ (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Fanno più rumore presunti e inesistenti dissidi interni al centrodestra dopo la presa di posizione del presidente Berlusconi che, nel solco della coerenza, altro non è che la logica e naturale conseguenza di quello che lo stesso Berlusconi ripete a chiare lettere fin dal dicembre 2019 (non farebbe male ad alcuni commentatori avere un po’ di memoria giornalistica), che la maggioranza a pezzi sul Mes, con il ministro degli Esteri e ‘leader’ dei 5stelle Luigi Di Maio che sconfessa apertamente non un passante ma il ministro dell’Economia che con tutto il Pd ha salutato con la ola la riforma del Meccanismo europeo di stabilità”. Lo afferma Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei Gruppi di Camera e Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Fanno più rumore presunti e inesistenti dissidi interni al centrodestra dopo la presa di posizione del presidente Berlusconi che, nel solco della coerenza, altro non è che la logica e naturale conseguenza di quello che lo stesso Berlusconi ripete a chiare lettere fin dal dicembre 2019 (non farebbe male ad alcuni commentatori avere un po’ di memoria giornalistica), che laa pezzi sul Mes, con il ministro degli Esteri e ‘leader’ dei 5stelle Luigi Di Maio che sconfessa apertamente non un passante ma il ministro dell’Economia che con tutto il Pd ha salutato con la ola la riforma del Meccanismo europeo di stabilità”. Lo afferma Giorgio, deputato di Forza Italia e portavoce dei Gruppi di Camera e Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

